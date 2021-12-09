Популярные статьи

Свежие комментарии

«Эта бомба страшнее атомной: удар в душу народа России, выстрел в будущее»

«Эта бомба страшнее атомной: удар в душу народа России, выстрел в будущее»

Наблюдение за странностями современной действительности, отмеченной синхронным и неестественным умножением социокультурных разнообразий и противоречий, неизбежно приводит к мысли об управляемости процессом взлома мирового равновесия и порядка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх