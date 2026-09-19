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Царьград

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Сожитель присвоил 4,5 млн дочери погибшего бойца СВО на Кубани

Сожитель присвоил 4,5 млн дочери погибшего бойца СВО на Кубани

Тихорецкая межрайонная прокуратура выявила нарушение имущественных прав несовершеннолетней дочери участника специальной военной операции, погибшего при исполнении обязанностей.

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