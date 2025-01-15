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Нефтебаза загорелась в Воронежской области после удара беспилотников

Нефтебаза загорелась в Воронежской области после удара беспилотников

По предварительной информации, на нефтебазе горит цистерна с горючим.Пожар произошёл на территории нефтебазы в Воронежской области после падения беспилотников поздним вечером 15 января.

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