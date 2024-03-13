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Иноагент Ольга Романова заявила, что на книгах Пушкина и Достоевского выросли плохие русские

В интервью украинским пропагандонам пропагандистам она решила лизнуть киевскому режиму. Весеннее обострение вызвало приступ шизофрении, во время которого русофобка обвинила Пушкина и Достоевского в том, что на их произведениях выросли плохие люди.

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