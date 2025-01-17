Британское правительство рассматривает варианты размещения военных баз на Украине Великобритания планирует разместить на территории Украины военные базы, а также другую военную инфраструктуру.
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Британское правительство рассматривает варианты размещения военных баз на Украине Великобритания планирует разместить на территории Украины военные базы, а также другую военную инфраструктуру.
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