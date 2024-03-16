Хотите быть здоровыми? Полезные свойства свеклы, сок свеклы при онкологии.

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Свекла. С самого детства она у нас присутствует в нашем меню. Мы делаем из нее винегрет, селедку в шубе, салаты с черносливом, чесноком, варим вкусный борщ и так далее, но мало кто знает, какую пользу приносит она организму человека.

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