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Царьград

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Армения выдала Турции разыскиваемых Интерполом мужчин: Что о них известно

Армения выдала Турции разыскиваемых Интерполом мужчин: Что о них известно

Армения передала Турции двух лиц, разыскиваемых по линии ИнтерполаВ минувшее воскресенье министерство иностранных дел Армении сообщило, что Турции были выданы два лица, которых Анкара подозревает в причастности к организованной преступности.

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