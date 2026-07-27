Заявления Трампа о новом президентском сроке назвали троллингом

Слова президента США Дональда Трампа о намерении баллотироваться на «четвертый» президентский срок являются попыткой «потроллить» демократов и отвлечь общественность от насущных вопросов внутренней политики.
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