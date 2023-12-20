"Аврора" ответила Счётной палате: Льготы по авиаперевозкам несовершенны

"Аврора" посчитала несовершенными правила выделения субсидий на полёты на Дальний Восток.Ранее Счётная палата обнаружила у авиакомпании "Аврора" проблемы в практике продаж льготных билетов и количестве рейсов по отдельным маршрутам.