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Немецкий тыл украинской войны

Немецкий тыл украинской войны

Rheinmetall сообщил о первой поставке Киеву 155-миллиметровых снарядов с нового завода Изображение: @steve_hanke Военно-техническое сотрудничество ФРГ и Украины окончательно перешло ту черту, за которой разговоры Берлина о «помощи обороняющейся стране» становятся дипломатической ширмой.

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Комментарии
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Михаил
Германия это делает ,потому что это ей позволяют.
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1 м.