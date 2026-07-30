Rheinmetall сообщил о первой поставке Киеву 155-миллиметровых снарядов с нового завода Изображение: @steve_hanke Военно-техническое сотрудничество ФРГ и Украины окончательно перешло ту черту, за которой разговоры Берлина о «помощи обороняющейся стране» становятся дипломатической ширмой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии