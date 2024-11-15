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Мобилизованные ВСУ сбежали из учебного центра в Германии

Мобилизованные ВСУ сбежали из учебного центра в Германии

Украинский пленный рассказал, что несколько мобилизованных сбежали из учебного центра в ФРГ. После этого его сотрудники запретили куда-либо выходить.

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