ДРСК восстановит электроснабжение в Приморье после аварий

В Приморье девять населенных пунктов остались без электричества после аварии. Дальневосточная распределительная сетевая компания ведет работы по восстановлению на фоне затоплений, направлены дизель-генераторы.
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