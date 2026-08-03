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Царьград

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ДРСК восстановит электроснабжение в Приморье после аварий

ДРСК восстановит электроснабжение в Приморье после аварий

В Приморье девять населенных пунктов остались без электричества после аварии. Дальневосточная распределительная сетевая компания ведет работы по восстановлению на фоне затоплений, направлены дизель-генераторы.

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