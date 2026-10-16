Минобороны России 16 октября опубликовало сообщение о зенитном артиллерийском комплексе «Цитадель». По заявлению ведомства, комплекс способен поражать воздушные, надводные и наземные цели: беспилотные летательные аппараты, безэкипажные катера и легкобронированную технику.
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