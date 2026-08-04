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Тактика «автобусного террора» Киева приняла массовый характер

Тактика «автобусного террора» Киева приняла массовый характер

Сорок девять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, погибли за неделю от ударов ВСУ, 342 человека ранены, десять сотрудников Wildberries пострадали при атаках на склады в пяти регионах, а тактика «автобусного террора» Киева приняла массовый характер — за два месяца дронами атакованы 34 пассажирских автобуса.

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