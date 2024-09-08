08.09.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 8 сентября 2024 года — в нашем материале.
Подразделения ВСУ окружены под Покровском, карта боевых действий
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Андрей Скороходов
"Сварить" всех укронацистов ВСУ в котле!
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9 час.
Андрей Скороходов
Живым из котла никто не должен выйти! При этом на полную катушку использовать все виды ФАБов - от ФАБ-500 до ФАБ-3000! Пусть враз почувствует га полную катушку, что такое Ад на земле! Отправить всех к Бандере и Шухевичу!!!
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9 час.
Александр Ляшенко
Вот интересно,ВС РФ применяет ФАБы ,Грады,БПЛА и другое,но судя по событиям на ЛБС, результативность всего перечисленного невелика,Точности почти никакой. или у ВСУ очень высока выживаемость живой силы, или всё таки у наших дебелая точность,которая требует огромного количества БК и человеческого перенапряжения на заводах, производящих снаряды.Ведь характеристики артснарядов таковы,что они,при точном их применении, назначенные цели СВО, были бы уже достигнуты.А так почти всё в молоко.А их оставлять в живых, нельзя,ни в коем случае.
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5 час.
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