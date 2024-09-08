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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • nyha
    Пидарасы подобие тебя и мусолили этот пасквиль...а людям некогда было заниматься этой ГАДОСТЬЮ...Сбережение народа...
  • Ингерман Ланская
    гегемоны - слесари, дворники, водятлы вообще никогда ничего не читали, кроме мойдодыра .... уровень развития мозгов н...Сбережение народа...
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Подразделения ВСУ окружены под Покровском, карта боевых действий

Подразделения ВСУ окружены под Покровском, карта боевых действий

08.09.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 8 сентября 2024 года — в нашем материале.

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Комментарии
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Андрей Скороходов
&quot;Сварить&quot; всех укронацистов ВСУ в котле!
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9 час.
Андрей Скороходов
Живым из котла никто не должен выйти! При этом на полную катушку использовать все виды ФАБов - от ФАБ-500 до ФАБ-3000! Пусть враз почувствует га полную катушку, что такое Ад на земле! Отправить всех к Бандере и Шухевичу!!!
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9 час.
Александр Ляшенко
Вот интересно,ВС РФ применяет ФАБы ,Грады,БПЛА и другое,но судя по событиям на ЛБС, результативность всего перечисленного невелика,Точности почти никакой. или у ВСУ очень высока выживаемость живой силы, или всё таки у наших дебелая точность,которая требует огромного количества БК и человеческого перенапряжения на заводах, производящих снаряды.Ведь характеристики  артснарядов таковы,что они,при точном их применении, назначенные цели СВО, были бы уже достигнуты.А так почти всё в молоко.А их оставлять в живых, нельзя,ни в коем случае.
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5 час.

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