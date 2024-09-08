Подразделения ВСУ окружены под Покровском, карта боевых действий

Живым из котла никто не должен выйти! При этом на полную катушку использовать все виды ФАБов - от ФАБ-500 до ФАБ-3000! Пусть враз почувствует га полную катушку, что такое Ад на земле! Отправить всех к Бандере и Шухевичу!!!

Александр Ляшенко

Вот интересно,ВС РФ применяет ФАБы ,Грады,БПЛА и другое,но судя по событиям на ЛБС, результативность всего перечисленного невелика,Точности почти никакой. или у ВСУ очень высока выживаемость живой силы, или всё таки у наших дебелая точность,которая требует огромного количества БК и человеческого перенапряжения на заводах, производящих снаряды.Ведь характеристики артснарядов таковы,что они,при точном их применении, назначенные цели СВО, были бы уже достигнуты.А так почти всё в молоко.А их оставлять в живых, нельзя,ни в коем случае.