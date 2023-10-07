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Мировое обозрение

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Украинские террористы подорвали секретаря «Единой России» в Новой Каховке

Украинские террористы подорвали секретаря «Единой России» в Новой Каховке

Сенатор Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что исполнительный секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов получил тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке Херсонской области.

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