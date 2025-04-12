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Баканов: РФ и США договорились синхронизировать сроки работы МКС

Баканов: РФ и США договорились синхронизировать сроки работы МКС

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции (МКС).

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