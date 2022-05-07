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Овечкин - догнал Бобби Хала, опередил Фила Эспозито!

Овечкин - догнал Бобби Хала, опередил Фила Эспозито!

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:1).

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