Кто изобрел фотоаппарат. История и эволюция фотоаппарата с начала XIX века до наших дней

Каким был первый фотоаппарат и когда он появился. Как от покрытого битумом камня фотография пришла к фотоэлектрической матрице, а фотоаппарат превратился из тяжелого ящика в миниатюрное изящное устройство.
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