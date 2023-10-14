Россия запросила голосование в СБ ООН по своей резолюции по Израилю и Газе

Запрос на проведение голосования по своему проекту резолюции Совбеза ООН, посвященной урегулированию в зоне палестино-израильского конфликта, направила Россия, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 14 октября в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).
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