Эксперт назвал уловки маркетологов в дни распродаж

В сезон скидок маркетплейсы делают всё, чтобы повысить продажи. Директор рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов 28 ноября раскрыл основные маркетинговые крючки и рассказал «Известиям», как не разориться во время очередных распродаж.