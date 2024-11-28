Эксперт назвал уловки маркетологов в дни распродаж

В сезон скидок маркетплейсы делают всё, чтобы повысить продажи. Директор рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов 28 ноября раскрыл основные маркетинговые крючки и рассказал «Известиям», как не разориться во время очередных распродаж.
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