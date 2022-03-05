Молодой приморец погиб, пытаясь проскочить перекресток на красный свет

Грубое нарушение ПДД привело к гибели 22-летнего водителя в Уссурийске. Предварительно установлено, что молодой автомобилист выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с внедорожником, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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