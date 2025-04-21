Украина нарушила пасхальное перемирие почти 5 тысяч раз, — Минобороны

Киевский режим за минувшие выходные 4900 раз нарушил пасхальное перемирие, сообщает Минобороны. ВСУ вели артиллерийский огонь и наносили удары БПЛА по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым.