Туроператоры назвали и ТОП-10 лучших здравниц Крыма по соотношению «цена-качество»Санаторий «Форос», Форос (Ялта)Санаторий «Ай-Петри», Кореиз (Ялта)Санаторий «Ай-Даниль», Даниловка (Ялта)Санаторий «Мисхор», Кореиз (Ялта)Санаторий «Гурзуфский», Гурзуф (Ялта)Санаторий «Золотой берег», ЕвпаторияСана.
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