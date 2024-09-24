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Туроператоры назвали и ТОП-10 лучших здравниц Крыма по соотношению «цена-качество»

Туроператоры назвали и ТОП-10 лучших здравниц Крыма по соотношению «цена-качество»

Туроператоры назвали и ТОП-10 лучших здравниц Крыма по соотношению «цена-качество»Санаторий «Форос», Форос (Ялта)Санаторий «Ай-Петри», Кореиз (Ялта)Санаторий «Ай-Даниль», Даниловка (Ялта)Санаторий «Мисхор», Кореиз (Ялта)Санаторий «Гурзуфский», Гурзуф (Ялта)Санаторий «Золотой берег», ЕвпаторияСана.

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