Краснов заявил об очевидности украинского следа в теракте в «Крокусе»

Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Каракасе с венесуэльским министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Ичасо.
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