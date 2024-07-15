В США раскупают мерч с Трампом: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 15 июля, ФедералПресс. Население Украины к 2030 году сократится до 35 млн человек, в Совфеде заявили о возможном начале мировой войны после покушения на Трампа, в России приняли новое решение по утилизационному сбору для автомобилей – в обзоре «ФедералПресс».