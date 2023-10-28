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"24 летяка за 5 суток" Уцелевший укролетчик поведал правду

"24 летяка за 5 суток" Уцелевший укролетчик поведал правду

Автор:  АМАРАНТ "Неужто Прометеи?" Летяки массово падают вдали от передовой. В чем дело? Один пилот успел катапультироваться.

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Комментарии
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А Кудасов
По украински летаки, а не летяки. И потом, откуда у них столько сбитых? Сообщали, что все повыбивали. Ну подбросили несколько наши бывшие, но всё равно что то не так.
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3 д.
НК
Наталья Климова
Неумная статья.
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3 д.
Николай Титов
Кудасов, это не ваш ли дедушка был Нач. котрразведки фронта?   А что касается летаки или летяги - какая на хрен разница!
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3 д.

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