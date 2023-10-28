Автор: АМАРАНТ "Неужто Прометеи?" Летяки массово падают вдали от передовой. В чем дело? Один пилот успел катапультироваться.
"24 летяка за 5 суток" Уцелевший укролетчик поведал правду
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
По украински летаки, а не летяки. И потом, откуда у них столько сбитых? Сообщали, что все повыбивали. Ну подбросили несколько наши бывшие, но всё равно что то не так.
Ответить
3 д.
НК
Наталья Климова
Неумная статья.
Ответить
3 д.
Николай Титов
Кудасов, это не ваш ли дедушка был Нач. котрразведки фронта? А что касается летаки или летяги - какая на хрен разница!
Ответить
3 д.
Свежие комментарии