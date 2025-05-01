Рогов: В оккупированном ВСУ Запорожье прозвучало не менее 20 взрывов

Русская армия нанесла массированный удар по военным объектам в Запорожье.В Запорожье вечером 1 мая были слышны множественные взрывы и звуки стрелкового оружия, сообщает сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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