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«Извините, это разве современный автомобиль? Это машина-убийца», — председатель «Движения автомобилистов России» резко высказался о новой Lada Granta

«Извините, это разве современный автомобиль? Это машина-убийца», — председатель «Движения автомобилистов России» резко высказался о новой Lada Granta

Сопредседатель партии «Либеральная Россия» и председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» резко высказался об упрощённой версии Lada Granta, которая будет лишена целого ряда систем, включая ABS.

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