«Извините, это разве современный автомобиль? Это машина-убийца», — председатель «Движения автомобилистов России» резко высказался о новой Lada Granta

Сопредседатель партии «Либеральная Россия» и председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» резко высказался об упрощённой версии Lada Granta, которая будет лишена целого ряда систем, включая ABS.