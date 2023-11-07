Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае угрозы

Руководитель пресс-службы израильских Вооружённых сил Даниэль Хагари указал на тот факт, что авиационные подразделения войск державы имеют возможность провести атаку в любой точке Ближневосточного региона.
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