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Поверенный в Лондоне отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Лейпциге

Поверенный в Лондоне отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Лейпциге

Временный поверенный в делах России Василий Цыганов во время вызова в МИД Великобритании категорически отверг обвинения Лондона в якобы причастности Москвы к инциденту с БПЛА в Лейпциге, сообщили в российском посольстве.

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