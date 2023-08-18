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Мантуан о «Спартаке»: «Зенит» готов поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой. Эта игра отличается от всех остальных»

Мантуан о «Спартаке»: «Зенит» готов поехать в Москву и вернуться с божьей помощью с победой. Эта игра отличается от всех остальных»

Красно-белые на 2 очка опережают клуб из Санкт-Петербурга после 4 туров Мир РПЛ. 20 августа команды сыграют в Москве.

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