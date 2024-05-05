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Военное обозрение

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Украинский ТГ-канал: Экс-глава СНБО Данилов отправлен в Молдавию для организации конфликта с Приднестровьем

Украинский ТГ-канал: Экс-глава СНБО Данилов отправлен в Молдавию для организации конфликта с Приднестровьем

Киеву срочно нужен конфликт в Приднестровье для отвлечения России.

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