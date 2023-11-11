Ателье Pininfarina сделает эксклюзивный спорткар для британской марки Morgan

Итальянское кузовное ателье Pininfarina и британский производитель спорткаров Morgan анонсировали необычное сотрудничество — две именитые компании впервые объединят свои усилия для выпуска эксклюзивного автомобиля под брендом Morgan, облик для которого разработает Pininfarina.
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