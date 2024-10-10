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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Болгар спускала миллионы долларов Павла Дурова, на что угодно но кроме детей

Георгий Лобушкин поделился деталями скандала, связанного с Павлом Дуровым. Он утверждает, что Ирина Болгар получила от основателя Telegram семь миллионов долларов, которые должны были быть использованы исключительно для нужд детей.

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