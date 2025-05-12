Почему Ельцин-центр превращается в площадку для русофобов и оппозиционеров

На прошедших майских праздниках Ельцин-центр в очередной раз отметился скандалом — на свою площадку сотрудники организации пригласили выступить председателя ликвидированной по решению суда правозащитной организации «Мемориал»*, известного русофоба и ярого сторонника Украины Яна Рачинского.
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