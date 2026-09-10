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Царьград

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ЭФЭ: Италия отложила встречу министров из-за миграционного кризиса

ЭФЭ: Италия отложила встречу министров из-за миграционного кризиса

Встреча министров внутренних дел стран "Средиземноморской пятерки", запланированная на сентябрь в Италии, отложена из-за миграционного кризиса между Римом и Мадридом, сообщил агентству ЭФЭ источник в итальянском МВД.

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