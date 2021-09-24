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Талибы рассчитывают на помощь России в вопросе снятия санкций ООН

Талибы рассчитывают на помощь России в вопросе снятия санкций ООН

Россия могла бы помочь новым властям Афганистана в снятии санкций, став посредником между ООН и «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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