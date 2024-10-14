Рейтинг материального благополучия: Краснодарский край отстает от соседей

Рейтинг основывался на данных за прошлый год, включающих: соотношение доходов населения к стоимости потребительской корзины, средний размер вкладов на одного жителя, уровень бедности, доступность ипотеки и доля населения с доходами выше 60 тысяч рублей.
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