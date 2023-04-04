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Сотрудники Кировградской ВК для сплочения коллектива сыграли в страйкбол

Сотрудники ФКУ Кировградская ВК активно провели выходной день, поиграв в тактическую игру страйкбол. Разделившись на две команды, используя игровое оружие и полную амуницию, сотрудники выполняли сложные сценарии, в том числе с захватом флага.

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