Сергей Кириенко призвал молодежь России смелее мечтать

Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко на Международном форуме молодежи в Екатеринбурге призвал молодых людей мечтать смелее.
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