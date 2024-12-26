Первая в Рязани девушка-помощник машиниста совершила самостоятельный рейс

Таисия Виноградова 25 декабря отправилась в свой первый самостоятельный рейс на электровозе. Ей предстоит водить пассажирские поезда по двум маршрутам: из Рязани до столицы и из Рязани до станции Инза в Мордовии.
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