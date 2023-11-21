Роспотребнадзор: в России за неделю выросло на 38% число заболевших COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, что на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тыс. случаев COVID-19, что на 38 % больше, чем на предыдущей неделе, причем около 30% заболевших приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.