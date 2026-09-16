Сибиряков просят не носить конфеты на кладбища из-за набегов медведей

Matthias Bein/dpa/picture-alliance/TASS Власти регионов РФ стали вводить новые ограничения при посещении кладбищ – людей просят не оставлять конфеты и другую еду на могилах, чтобы ими не заинтересовались голодные медведи.
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