В Ванинском районе Хабаровского края отказались от строительства нового угольного терминала

Возможное появление угольного терминала в бухте Сторож рядом с мысом Эчке в Ванинском районе Хабаровского края вызвало негативную реакцию местных жителей, которые и без того регулярно страдают от угольной пыли, доносимой из мест перевалки угля.
Возможное появление угольного терминала в бухте Сторож рядом с мысом Эчке в Ванинском районе Хабаровского края вызвало негативную реакцию местных жителей, которые и без того регулярно страдают от угольной пыли, доносимой из мест перевалки угля.
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