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Агутин признался, что не знает какой подарок сделать жене Анжелике Варум

Агутин признался, что не знает какой подарок сделать жене Анжелике Варум

Известный российский исполнитель Леонид Агутин оказался в затруднительном положении. По признанию музыканта, он буквально сломал голову, но так и не смог придумать, чем же порадовать свою жену на день рождения.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Все знают, что жёнушке его подарить, а агутин не знает - БЕЛЯШИ.
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