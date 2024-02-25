Чем закусывать ром

Ром — напиток со столь мощным собственным вкусом, что подбирать к нему закуски занятие не из легких. фото: AIХорошая новость: ром — напиток простой, демократичный, и, если вы будете закусывать его чем попало, на вас не будут смотреть косо (как бывает при распитии виски или вин).