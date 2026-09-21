Жительница Владимира оформила микрозаймы на спящего знакомого на 90 тысяч

Во Владимире 35-летняя женщина оформила четыре микрозайма на 90 тысяч рублей с телефона уснувшего знакомого, чтобы погасить собственные долги, и перевела деньги на счет третьего лица.
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