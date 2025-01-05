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Одни из самых высоких зарплатных предложений в 2024 году были у строителей

Одни из самых высоких зарплатных предложений в 2024 году были у строителей

Аналитики сервиса «Авито Работа» изучили зарплатные предложения для соискателей в разных отраслях за 2024 год и выяснили, что на самые высокие предложения могли рассчитывать кандидаты, которые заняты в сфере строительства и ремонта.

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