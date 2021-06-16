Измученная Настя Приходько экстренно попросила о помощи: "Уже похожа на мумию"

Известная певица Настя Приходько показала уставшую себя без фильтров и косметики после бессонных ночей Не так давно Настя в третий раз стала мамой, причем третью беременность она скрывала до самых родов и даже участвовала на шоу в положении.
Известная певица Настя Приходько показала уставшую себя без фильтров и косметики после бессонных ночей Не так давно Настя в третий раз стала мамой, причем третью беременность она скрывала до самых родов и даже участвовала на шоу в положении.
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